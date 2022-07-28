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Происшествия28 июля 2022 9:13

В Волгограде от ожогов скончался молодой мужчина

Трагедия произошла после ссоры с супругой
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Мужчину не спасли.

Мужчину не спасли.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одной из больниц Волгограда он сильнейших ожогов скончался 31-летний мужчина. Как сообщили volgograd.kp.ru в экстренных службах, погибший проживал в одном из поселков Светлоярского района. Незадолго до гибели он поссорился с супругой. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина взял канистру с бензином и спички.

Женщина вызвала скорую, пострадавшего госпитализировали в областной центр. Врачи пытались спасти пациента, но ожоги оказались смертельными.

- Житель поселка Привольный, пострадавший сегодня при неуточненных обстоятельствах, был экстренно доставлен в ожоговый центр КБ СМП № 25 с крайне тяжелом состоянии. Несмотря на оказываемую медицинскую в условиях реанимационного отделения пациент скончался, - уточнили в облздраве.

Организована проверка.