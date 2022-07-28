В Волгограде мужчина продавал медали отца-фронтовика через интернет

За медали мужчина назначил небольшую цену. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полиция Волжского возбудила уголовное дело в отношении 62-летнего мужчины по достаточно редкой статье: Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград. Волжанин пытался заработать на заслугах своего умершего отца.

Медали и награды родственника долгое время хранились у него в шкафу. Но когда понадобились деньги, он решил избавиться от ценности. Разместил объявление на сайте, выставил цену: за медали «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг» просил одну тысячу 400 рублей, за остальные награды по 2 тысячи рублей.

Предложение увидели сотрудники полиции, они назначили встречу с продавцом, а потом вызвали его в полицию для выяснения всех обстоятельств. Ведь сбыт госнаград наказывается законом вне зависимости, как они к человеку попали: от соседа или от отца. Специальные эксперты подтвердили подлинность

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГУ МВД по Волгоградской области, сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, ему грозит до 3 месяцев ареста.