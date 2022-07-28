Во всех волгоградских храмах в полдень зазвучит колокольный звон

Во всех волгоградских храмах в полдень зазвучат колокола Фото: Екатерина СИМОХИНА

В России 28 июля отмечается День крещения Руси. В храмах и монастырях Волгоградской области в четверг в 12.00 зазвучат колокола. Волгоградская епархия присоединится к ежегодному колокольному звону «Слава Тебе, Боже!».

- По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, День Крещения Руси, в храмах и монастырях Русской Православной Церкви пройдут праздничные мероприятия, - рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградской епархии.

В храмах 28 июля пройдут торжественные богослужения – Божественные литургии и молебен по особому чину. Посетить их могут все желающие. Утром митрополит Феодор совершил Божественную литургию в храме святого равноапостольного князя Владимира.