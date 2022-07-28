В Волгограде начали ремонт улицы Коммунистической

В Волгограде по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» ремонтируют улицы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» ремонтируют проезжую часть на улице Коммунистической. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе городской администрации, работы выполнят дорожники МБУ «Северное». Автомобилистам постараются не создавать неудобств, обещают, что бригады будут выходить ночью.

Сейчас рабочие снимают старый слой асфальта. Это примерно 32 тысяч квадратных метров в границах от Володарского до 7-й Гвардейской.

- Следующим этапом станет укладка нового двуслойного полотна, верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона содержит специальные добавки, повышающие прочность покрытия, - отметили в мэрии.

Также подрядчик приведет в порядок бордюры и 40 ливневок. Добавим, что в центре Волгограда отремонтируют улицу Ленина, 10 дивизии НКВД и проезд у Речного вокзала.