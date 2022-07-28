С начала года «Ситиматик-Волгоград» отправил на переработку 450 тонн вторсырья

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

С начала года региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Ситиматик-Волгоград» отсортировал 450 тонн вторсырья, которые были отправлены на переработку. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличен почти в два раза. Для сравнения – за первое полугодие 2021 года на площадке перегрузочного пункта с элементами сортировки регоператора было отобрано 250 тонн вторичных материальных ресурсов (ВМР). Процент отбора ВМР также увеличен с 1,29 до 3,05%. Ещё 5,5 тонн ВМР было направлено во вторичный оборот через пункт приема вторсырья «Вторматик».

За полгода наибольшее количество отобранных на перегрузочном пункте регионального оператора полезных отходов составило стекло – 195 тонн, далее следует пластик, а именно, ПЭТ бутылки и ПНД флаконы – их отобрано почти 129 тонн, замыкает рейтинг макулатура – 107 тонн.

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Жители Волгоградской области могут внести существенный вклад в наращивание процента отбора ВМР и дополнительно увеличивать количество отходов, направляемых на переработку. Для этого всего лишь нужно соблюдать правила сортировки отходов по двухконтейнерной системе. Напомним, что ее внедрение уже начато в Волгограде – во дворах Тракторозаводского, Дзержинского, Краснооктябрьского, Центрального и Ворошиловского районов установлены контейнеры синего цвета, предназначенные для «сухих» отходов: стекла, пластика, макулатуры, алюминия, жести и другого вторсырья, пригодного для переработки. Остальные отходы необходимо складывать в зеленые контейнеры. До 2024 года двухконтейнерная система будет внедрена на всей территории Волгоградской области.

Кроме того, у жителей центра есть возможность за вознаграждение сдавать некоторые виды отходов в экопункт «Вторматик», открытый региональным оператором в апреле текущего года в Ворошиловском районе областного. Павильон экопункта находится по адресу: г. Волгоград, ул. Елецкая 21 на площадке перед торговым центром «Парус». Более подробную информацию о «Вторматике» можно найти на сайте, а за новостями удобно следить в его телеграмм-канале.