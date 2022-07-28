Волгоградец с собакой Арчи стал одними из лучших во всероссийском чемпионате среди кинологов ФСБ

Арчи один из лучших четвероногих сотрудников на границе. Фото: ФСБ

Ежегодно для кинологов ФСБ России проводится конкурс профессионального мастерства. И волгоградский пограничник вместе со своим подопечным стал одним из лучших. Чемпионат проводился в городе Вязьма в Смоленской области. Участники соревновались в разных дисциплинах: поиск наркотиков и взрывчатых веществ, розыск преступника или пропавшего человека, проработка запаха следов, задержание, охрана и конвоирование нарушителя. 100 кинологов со своими собаками боролись за звание лучших. Лабрадор Арчи под «руководством» сотрудника контрольно-пропускного пункта «Вишневка» Пограничного управления ФСБ по Волгоградской области показал отличные результаты в «поиске запахового материала в легковых автомобилях» и занял второе место.

Кстати, свои способности Арчи демонстрирует и в работе. У него на счету много заслуг. Одна из последних: нашел оружие в провозимом багаже на границе.

За победу кинолог получил диплом, ну а лабрадор – внеочередную сладкую косточку.