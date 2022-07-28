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Общество28 июля 2022 7:38

Волгоградец с собакой Арчи стал одними из лучших во всероссийском чемпионате среди кинологов ФСБ

Лабрадор проявил себя при обыске машины
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Арчи один из лучших четвероногих сотрудников на границе. Фото: ФСБ

Арчи один из лучших четвероногих сотрудников на границе. Фото: ФСБ

Ежегодно для кинологов ФСБ России проводится конкурс профессионального мастерства. И волгоградский пограничник вместе со своим подопечным стал одним из лучших. Чемпионат проводился в городе Вязьма в Смоленской области. Участники соревновались в разных дисциплинах: поиск наркотиков и взрывчатых веществ, розыск преступника или пропавшего человека, проработка запаха следов, задержание, охрана и конвоирование нарушителя. 100 кинологов со своими собаками боролись за звание лучших. Лабрадор Арчи под «руководством» сотрудника контрольно-пропускного пункта «Вишневка» Пограничного управления ФСБ по Волгоградской области показал отличные результаты в «поиске запахового материала в легковых автомобилях» и занял второе место.

Кстати, свои способности Арчи демонстрирует и в работе. У него на счету много заслуг. Одна из последних: нашел оружие в провозимом багаже на границе.

За победу кинолог получил диплом, ну а лабрадор – внеочередную сладкую косточку.