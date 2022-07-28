В Волгограде за дискредитацию ВС РФ снова судят уличного художника Philippenzo

Художнику грозит штраф. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уличный художник из Волгограда под псевдонимом Philippenzo вновь окажется на скамье подсудимых за дискредитацию ВС РФ. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в объединенной пресс-службе судов, на Филиппа Козлова завели материал за административное правонарушение по статье 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования). Мужчина разместил в соцсетях соответствующее изображение.

Заседание состоится 11 августа в Ворошиловском районном суде. Напомним, ранее Козлова уже оштрафовали за аналогичное нарушение на 80 тысяч рублей. Тогда художник нанес провокационное изображение на стене парковки у дома на улице Буханцева.