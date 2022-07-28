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Происшествия28 июля 2022 7:17

Под Волгоградом перевернулась иномарка со школьником за рулем

Подростка с травмами увезли в больницу
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Полицейские выясняют, почему родители позволили подростку сесть за руль. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Полицейские выясняют, почему родители позволили подростку сесть за руль. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

В Волгоградской области 27 июля в аварии пострадал 15-летний подросток. Он сам спровоцировал происшествие, сев за руль автомобиля родителей. В Еланском районе школьник взял ключи и поехал по полевой дороге на «Ford Focus» от пруда Березового к селу Березовка. Подросток не справился с управлением, иномарка перевернулась. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Несовершеннолетний получил травмы различной степени тяжести, его увезли в больницу. А полицейские примут меры в отношении родителей, которые допустили управление сыном автомобиля.