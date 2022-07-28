В Волгоградской области средняя зарплата больше 41 тысячи рублей

Зарплаты волгоградцев скромные, по сравнению с соседями. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Росстат опубликовал очередной ежемесячный доклад о социально-экономическом положении страны. Собрали статистики данные и по зарплатам, которые получают в разных регионах страны. В Волгоградской области средняя зарплата составила 41 263 рубля за май, за год она выросла на 8 процентов. Меньше в ЮФО получают в Адыгее и Калмыкии. Самые высокие доходы в небольшой Астраханской области. Они там составляют 49 рублей у среднестатистического работника. В Краснодарском крае эта сумма равняется 46 841 рублю, а в Ростовской – 42792 рублям.

По сравнению с москвичами волгоградцы получают в 2,7 раза меньше. Средний доход в столице – 113 тысяч рублей. А если посмотреть на заработке жителей Ямало-Ненецкого АО, то в 4 раза меньше. Там зарплаты в районе 159 тысяч рублей.

Самые бедные – жители Северо-Кавказского округ – 36 тысяч рублей в месяц.