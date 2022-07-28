В Волгограде мотоциклист погиб в ДТП, влетев в трактор

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде 27 июля произошло смертельное ДТП. В Тракторозаводском районе на улице Шкирятова мотоциклист погиб после столкновения со спецтехникой. 52-летий водитель мотоцикла «Yamaha» напротив дома №№21/1 по улице Шкирятова выехал на встречную полосу и врезался в трактор «Holland B80B» под управлением 25-летнего волгоградца. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Мотоциклиста экстренно госпитализировали в больницу. У него были многочисленные травмы. Несмотря на все усилия врачей, спасти мужчину не удалось, он скончался.