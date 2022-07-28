Волгоградцев приглашают на акцию по раздельному сбору отходов Фото: Иван ВИСЛОВ

В ближайшее воскресенье, 31 июля, жителей Волгограда приглашают на акцию по раздельному сбору отходов. Она начнется в 10 часов в сквере Симбирцева у библиотеки имени Горького. Продлится мероприятие пару часов. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru организаторы, горожане могут самостоятельно рассортировать мусор и принести его волонтерам. Лучше всего подписать мешки с отходами.

- Всё собранное вторсырьё будет передано на заготовку и переработку в данную компанию «Вторград», - уточнили организаторы.

Также волгоградцы могут принести ненужные вещи (старое чистое постельное белье, полотенца, одеяла, пледы) в помощь приюту «Верные друзья».