В Волгограде пропавшую девочку нашли возле аттракционов

Девочка объяснила уход из дома желанием погулять. Фото: Евгения ГУСЕВА

Семилетняя девочка из Тракторозаводского района пропала 27 июля днем. На поиски отправились полицейские, родные. Ближе к вечеру ребенка уже удалось отыскать. Она находилась в парке аттракционов на Спартановке. Она разглядывала карусели, качели, витрины со ладостями. Как выяснили следователи, преступлений в отношении нее никто не совершал – с ней все в порядке. Она объяснила свой уход просто: хотела погулять.

Девочку вернули родителям.

Напомним, она ушла из дом погулять, но не вернулась. Родные сильно переживал, ведь у ребенка есть особенно здоровья, при которых нужно было как можно скорее вернуть ее назад. Для поиска были задействованы десятки стражей порядка.