В Волгограде пропавшую девочку нашли возле аттракционов

Девочка объяснила уход из дома желанием погулять.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Семилетняя девочка из Тракторозаводского района пропала 27 июля днем. На поиски отправились полицейские, родные. Ближе к вечеру ребенка уже удалось отыскать. Она находилась в парке аттракционов на Спартановке. Она разглядывала карусели, качели, витрины со ладостями. Как выяснили следователи, преступлений в отношении нее никто не совершал – с ней все в порядке. Она объяснила свой уход просто: хотела погулять.
Девочку вернули родителям.
Напомним, она ушла из дом погулять, но не вернулась. Родные сильно переживал, ведь у ребенка есть особенно здоровья, при которых нужно было как можно скорее вернуть ее назад. Для поиска были задействованы десятки стражей порядка.