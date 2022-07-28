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Общество28 июля 2022 6:09

В Волгограде пропавшую девочку нашли возле аттракционов

За время прогулки с ней ничего не произошло
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Девочка объяснила уход из дома желанием погулять.

Девочка объяснила уход из дома желанием погулять.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Семилетняя девочка из Тракторозаводского района пропала 27 июля днем. На поиски отправились полицейские, родные. Ближе к вечеру ребенка уже удалось отыскать. Она находилась в парке аттракционов на Спартановке. Она разглядывала карусели, качели, витрины со ладостями. Как выяснили следователи, преступлений в отношении нее никто не совершал – с ней все в порядке. Она объяснила свой уход просто: хотела погулять.

Девочку вернули родителям.

Напомним, она ушла из дом погулять, но не вернулась. Родные сильно переживал, ведь у ребенка есть особенно здоровья, при которых нужно было как можно скорее вернуть ее назад. Для поиска были задействованы десятки стражей порядка.