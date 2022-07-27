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Общество27 июля 2022 15:19

За полгода волгоградцам вернули долги по зарплатам на 32 миллиона рублей

Свои законные деньги получили около тысячи жителей Волгоградской области
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Прокуратура контролирует соблюдение трудовых прав волгоградцев

Прокуратура контролирует соблюдение трудовых прав волгоградцев

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На заседании коллегии прокуратуры Волгоградской области подвели итоги первого полугодия 2022 года. Надзорное ведомство продолжает выявлять нарушения в сфере трудовых прав граждан. За 6 месяцев более одной тысячи работников вернули долги по зарплате. Сумма задержанного заработка составила 32 миллиона рублей, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

- На фоне снижения общего объема долга по заработной плате на 48% (до 21,8 миллиона рублей), сохраняется проблема латентной задолженности, - отметили в надзорном ведомстве.

Прокуратура ведет мониторинг за деятельностью более 130 организаций с иностранным участием в Волгоградской области. За полгода такие работодатели не нарушили трудовые права граждан.