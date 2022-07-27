За полгода волгоградцам вернули долги по зарплатам на 32 миллиона рублей

Прокуратура контролирует соблюдение трудовых прав волгоградцев Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На заседании коллегии прокуратуры Волгоградской области подвели итоги первого полугодия 2022 года. Надзорное ведомство продолжает выявлять нарушения в сфере трудовых прав граждан. За 6 месяцев более одной тысячи работников вернули долги по зарплате. Сумма задержанного заработка составила 32 миллиона рублей, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

- На фоне снижения общего объема долга по заработной плате на 48% (до 21,8 миллиона рублей), сохраняется проблема латентной задолженности, - отметили в надзорном ведомстве.

Прокуратура ведет мониторинг за деятельностью более 130 организаций с иностранным участием в Волгоградской области. За полгода такие работодатели не нарушили трудовые права граждан.