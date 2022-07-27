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Общество27 июля 2022 15:05

Волгоградские чиновники пытались скрыть доходы на общую сумму 20 миллионов рублей

Также они не хотели декларировать более 50 объектов недвижимости и автомобилей
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Прокуратура нашла скрытые доходы волгоградских чиновников

Прокуратура нашла скрытые доходы волгоградских чиновников

Фото: Артем КИЛЬКИН

Прокуратура Волгоградской области 27 июля подвела итоги работы ведомства за 6 месяцев 2022 года. Заседание коллегии прошло под председательством прокурора региона Дениса Костенко. За полгода надзорные проверки вывели на чистую воду чиновников Волгоградской области, которые пытались скрыть многомиллионные доходы и большое число квартир, домов, автомобилей и других видов имущества.

- В ходе проверок установлены сокрытые чиновниками доходы на общую сумму свыше 20 миллионов рублей и более 50 объектов движимого и недвижимого имущества. Выявлено 9 фактов, послуживших основаниями для инициирования органами прокуратуры процедур контроля за соответствием расходов служащих и их супругов их доходам, - рассказала сайту volgograd.kp.ru старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.

Также за 6 месяцев было выявлено 1,6 тысячи фактов коррупции. Около тысячи человек привлечены к административной и уголовной ответственности. Больше половины нарушений были связаны с несоблюдением чиновниками антикоррупционных запретов и неисполнением обязанностей. Прокуратура предъявила 25 исков о взыскании ущерба из-за коррупции на общую сумму 136 миллионов рублей.

1800 чиновников к разным видам ответственности за полгода были привлечены за нарушения с бюджетными деньгами и публичными закупками.