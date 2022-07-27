В Волгограде стали меньше насиловать и больше убивать

Уровень преступности практически не изменился. Фото: Семен ШПАК

В прокуратуре Волгоградской области 27 июля провели коллегию, которую возглавил прокурор региона Денис Костенко. Обсуждали итоги работы ведомства в первом полугодии, которые очень хорошо отражают то, что происходило в этот временной отрезок в области. Одна из обсуждаемых тем – состояние преступности. И здесь можно сделать некоторые выводы: в целом количество зарегистрированных в регионе преступлений практически не изменилось. Снижение – всего на 13 случаев или 0,1%. За первое полугодие волгоградцы нарушили закон 19 063 раза.

В прокуратуре отметили, что по сравнению с прошлым годом в регионе снизилось число изнасилований, фактов причинения тяжкого вреда здоровью, краж, грабежей, разбоев, хулиганств. Но радоваться не стоит – вместе с этим растет число убийств и мошенничеств. Также стало больше преступлений на дорогах - уголовно-наказуемых дорожно-транспортных происшествий.

Растет и число наркопреступлений. Их стало больше на 4%. Правда, в прокуратуре отмечают, что их просто стали лучше выявлять. Мол, такая статистика – результат хорошей надзорной работы.