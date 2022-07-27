В Волгограде 28 июля электричество временно отключат в четырех районах

Свет в четверг отключат в четырех районах Волгограда Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Очередные плановые отключения электричества в четверг ожидают 4 района Волгограда. В течение всего дня электроприборами не смогут воспользоваться жителей многоквартирных и частных домов на 17 улицах. Также света не будет в одной школе в центре города. Благо сейчас каникулы, так что учебный процесс не встанет. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», электроснабжения временно 28 июля не будет в Краснооктябрьском, Центральном, Кировском и Красноармейском районах.

В Краснооктябрьском районе с 9.00 до 17.00 не смогут воспользоваться электроприборами жители ул. Титова, 48, 52, 54, 56. В Центральном районе без электричества с 9.00 до 17.00 оставят школу Поколение на ул. Ткачева, 7.

В Кировском районе свет отключат на ул. Алычевой, 21-35, ул. Абрикосовой, 28-46, ул. Каштановой, 29-47, 32-50, ул. Апельсиновой, 31-47, 28-48, ул. Сенной, 1-7, ул. Песчаной, 2. В Красноармейском районе обесточат с 9.00 до 17.00 ул. Волжскую, 1-27, ул. Центральную, 1-67, 2-54, 24а, ул. Токарева, 1-27, 2-38, 46-64, пер. Центральный, 9-13, 12, ул. Альпийскую, 1-27, 2-18, 2а, ул. Чойбалсана, 1/1, 1/2, 1/3, 2а, 3/1, 5, 5/3, 6, 9, ул. Барабинскую, 13-23, ул. Дачную, 54-98, 101, 105, 109, 111, 125-133, 139, 148, 151, 152, 153, 154, 154а, ул. Колесную, 99-133, поселок Татьянка-3, 1-31, 2-32, 40-92, 41-93.