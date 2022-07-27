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Общество27 июля 2022 14:30

Дожди, грозы, ветер: погода в Волгоградской области 28 июля

В регионе снова будут осадки
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В регионе снова будут осадки

В регионе снова будут осадки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Июль 2022 года запомнится волгоградцам вовсе не сорокоградусной жарой, а дождями. Осадков в середине лета непривычно много. Дожди с грозами будут и 28 июля.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru региональном Гидрометцентре, в четверг также ожидается сильный северный ветер, его максимальные порывы достигнут 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15...+20º, днем +27...+32º.

Несмотря на осадки, в области сохраняется особый противопожарный режим. Днем довольно жарко, поэтому следует помнить о правилах безопасности (никакими действиями не провоцировать ЧП).