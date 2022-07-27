В Волгограде хотят увековечить память воинов, погибших на Донбассе

Вопрос будет рассмотрен на заседании парламента Волгограда. Фото: Волгоградская городская дума.

В Волгограде хотят внести изменения в Положение об увековечении памяти выдающихся граждан, событий и организаций. К документу были подготовлены поправки, по которым будет увековечена память волгоградцев, погибших во время специальной операции на Донбассе. Проект решения рассмотрит комитет по местному самоуправлению Волгоградской городской думы, а затем вопрос вынесут на голосование на заседании парламента Волгограда. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в гордуме.

- В апреле текущего года президент России Владимир Путин выступил с инициативой об увековечении памяти военнослужащих, героически погибших на Донбассе, - напомнили в Волгоградской городской думе.

Поправки в Положение подготовила администрация Волгограда. После их принятия уроженцы города, которые отдали свои жизни, защищая Донбасс, будет высоко отмечена наряду с Почетными гражданами города-героя Волгограда, Героями Советского Союза и Героями России.