В Волгограде ищут пропавшую семилетнюю девочку

Ребенка нашли к вечеру. Фото: Евгения ГУСЕВА

Полиция Волгограда, родственники и родители ищут 7-летнюю девочку. Днем 27 июля она ушла из дома в Тракторозаводском районе гулять. Домой ребенок до сих пор не вернулся. У Полины есть проблемы со здоровьем, поэтому важно найти ее как можно быстрее.

Приметы: худенькая с темными короткими волосами. Глаза карие.

Если вы видели этого ребенка ,срочно позвоните по телефонам: 93-01-11 (дежурная часть УМВД Волгограда) или 93-74-53 (дежурная часть Тракторозаводского района).

К вечеру девочку нашли.