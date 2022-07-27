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Происшествия27 июля 2022 13:34

В Волгограде ищут пропавшую семилетнюю девочку

Она ушла гулять из дома в Тракторозаводском районе
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Ребенка нашли к вечеру.

Ребенка нашли к вечеру.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Полиция Волгограда, родственники и родители ищут 7-летнюю девочку. Днем 27 июля она ушла из дома в Тракторозаводском районе гулять. Домой ребенок до сих пор не вернулся. У Полины есть проблемы со здоровьем, поэтому важно найти ее как можно быстрее.

Приметы: худенькая с темными короткими волосами. Глаза карие.

Если вы видели этого ребенка ,срочно позвоните по телефонам: 93-01-11 (дежурная часть УМВД Волгограда) или 93-74-53 (дежурная часть Тракторозаводского района).

К вечеру девочку нашли.