В Волгоградской области водоканал загрязнил реку нечистотами

После ремонта на водоканале сброс нечистот в воду прекратился Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгоградской области нашли причину загрязнения реки Малая Казанка. Прокуратура Котовского района повела проверку. Было установлено, что в Котово канализационные сточные воды из коллектора попадали на почву и стекали в реку. Причиной сброса нечистот в Малую Казанку стала изношенность оборудования МУП «Котово-Водоканал». Был сломан насос, который использовался для перекачивания сточных вод из городской системы водоотведения в напорный коллектор. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Насос был отремонтирован, сброс нечистот на землю прекращен. Прокуратура в адрес директора МУП «Котово - Водоканал» внесла представление, которое находится на рассмотрении. Также должностному лицу грозит штраф по статье Кодекса об административных правонарушениях «Несоблюдение экологических требований при эксплуатации объектов».