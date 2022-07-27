В Волгограде от ковида умер 52-летний мужчина

За сутки зафиксировали один летальный случай. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

27 июля оперативный штаб по Волгоградской области сообщил об одном летальном случае от коронавируса. Жертвой опасного заболевания стал 52-летний житель города-героя.

- Пациент страдал хроническими заболеваниями бронхо-легочной системы. Мужчина вызвал бригаду скорой медицинской помощи в связи с ухудшением состояния, госпитализирован в стационар в крайне-тяжелом состоянии, несмотря на оказываемую помощь в условиях реанимации наступил летальный исход, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облздрава.

За весь период пандемии COVID-19 унес жизни 6896 человек. Напомним, что сегодня суточный прирост составил +6%, всего же сообщается о 83 зараженных, половину из которых госпитализировали в госпитали. Жителям Волгоградской области рекомендуют в теплый сезон пройти иммунизацию от ковида.