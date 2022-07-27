Под Волгоградом власти потратят полмиллиона на стелу из металла и ПВХ

Сама стела будет из металла, надписи и герб - из ПВХ. Фото: Екатерина СИМОХИНА

На сайте госзакупок появилась новая заявка: администрация Городищенского района Волгоградской области заказывает изготовление и установку стелы на въезде в Городище. Появиться она должна на пересечении улиц Андреева и 8-го Гвардейского Танкового Корпуса – главный въезд в поселок с московской трассы. Впрочем, стела здесь и так установлена. Видимо, власти решили ее обновить и готовы потратить на это 452 тысячи рублей.

Конечно, жители поселка считают, что потратить полмиллиона можно было бы на другие нужды. Тем не менее, стела должна появиться в короткий срок. Видимо, хотят успеть ко Дню рождения поселка - в сентябре Городище отметит 195-летие. Подрядчику же дают всего 3 рабочих дня с момента заключения контракта.

Въездной знак высотой 4,5 метра должен быть выполнен из металла, в верхней части стелы должен быть герб района из ПВХ, из этого же материала будут выполнены объемные буквы «Городище» (они должны иметь подсветку) и цифры «1827». Стоять знак должен на постаменте, облицованном гранитной плиткой.