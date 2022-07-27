Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+35°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия27 июля 2022 13:00

В Волгограде из-за угроз минирования эвакуируют суды и торговые центры

Полиция проводит осмотр зданий
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Здание тщательно проверяют после эвакуации.

Здание тщательно проверяют после эвакуации.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Для всех оперативных служб Волгограда поиск взрывчатых веществ и осмотр зданий становится уже обыденной работой. Сообщения о минировании общественных мест приходит чуть ли не каждую неделю. Как сообщил сайту volgograd.kp.ru источник в эксренных службах, 27 июля подобные угрозы поступили во все крупные торговые центры Волгограда: "Торгушка", "Мармелад", "Пирамида", "Европа Сити Молл" и другие. А вскоре сообщения оказались и на электронных почтах судов по всему региону.

Эвакуация проходит по четко отработанному много раз сценарию. Сами горожане тоже уже сильно не пугаются, а спокойно выходят из зданий. Затем помещения осматривают кинологи с собаками. На месте находятся все оперативные службы. Пока ни одна из угроз не нашла свое подтверждение.