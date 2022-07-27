В Волгограде из-за угроз минирования эвакуируют суды и торговые центры

Здание тщательно проверяют после эвакуации. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Для всех оперативных служб Волгограда поиск взрывчатых веществ и осмотр зданий становится уже обыденной работой. Сообщения о минировании общественных мест приходит чуть ли не каждую неделю. Как сообщил сайту volgograd.kp.ru источник в эксренных службах, 27 июля подобные угрозы поступили во все крупные торговые центры Волгограда: "Торгушка", "Мармелад", "Пирамида", "Европа Сити Молл" и другие. А вскоре сообщения оказались и на электронных почтах судов по всему региону.

Эвакуация проходит по четко отработанному много раз сценарию. Сами горожане тоже уже сильно не пугаются, а спокойно выходят из зданий. Затем помещения осматривают кинологи с собаками. На месте находятся все оперативные службы. Пока ни одна из угроз не нашла свое подтверждение.