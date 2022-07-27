В Волгоградской области для переселенцев закупают 300 квартир

В Волгоградской области реализуют нацпроект. Фото: Анастасия Осипова

В Волгоградской области в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» закупят 300 квартир для переселенцев из Средней Ахтубы и Волгограда. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе областной администрации. Сейчас проводится аукцион. Победителей объявят в середине августа, после чего заключат контракты.

Переселенцы переезжают в жилье с чистовой отделкой. В квартирах есть сантехника, батареи для отопления, газовые и электрические плиты.

- Владельцам квадратных метров в аварийном доме новое жилье передадут в собственность; с теми, кто жил на условиях социального найма, заключат новые договоры, - уточнили в областной администрации.

Отметим, что в 2022 году в новые квартиру переедут свыше 1300 волгоградцев.