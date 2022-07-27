Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+35°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 июля 2022 12:18

В Волгоградской области для переселенцев закупают 300 квартир

Сейчас проводится аукцион
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В Волгоградской области реализуют нацпроект.

В Волгоградской области реализуют нацпроект.

Фото: Анастасия Осипова

В Волгоградской области в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» закупят 300 квартир для переселенцев из Средней Ахтубы и Волгограда. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе областной администрации. Сейчас проводится аукцион. Победителей объявят в середине августа, после чего заключат контракты.

Переселенцы переезжают в жилье с чистовой отделкой. В квартирах есть сантехника, батареи для отопления, газовые и электрические плиты.

- Владельцам квадратных метров в аварийном доме новое жилье передадут в собственность; с теми, кто жил на условиях социального найма, заключат новые договоры, - уточнили в областной администрации.

Отметим, что в 2022 году в новые квартиру переедут свыше 1300 волгоградцев.