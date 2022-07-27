Волгоградцев под видом кафе организовал подпольное казино

Следственный комитет возбудил уголовное дело Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителя Волгограда подозревают в организации и проведении запрещенных азартных игр. 34-летний мужчина в нежилом помещении на улице Одоевского в Кировском районе организовал казино. При этом работало оно под видом кафе. Пускали внутрь лишь проверенных людей по предварительному телефонному звонку. Казино работало в течение двух месяцев, пресекли незаконный бизнес следователи и полицейские. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

Во время обысков в помещении нашли и изъяли 14 игровых автоматов. Следователи возбудили уголовное дело и собирают доказательства. Подозреваемый волгоградец был задержан.