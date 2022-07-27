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Происшествия27 июля 2022 11:37

Волгоградцев под видом кафе организовал подпольное казино

Мужчина установил в помещении 14 игровых автоматов
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Следственный комитет возбудил уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителя Волгограда подозревают в организации и проведении запрещенных азартных игр. 34-летний мужчина в нежилом помещении на улице Одоевского в Кировском районе организовал казино. При этом работало оно под видом кафе. Пускали внутрь лишь проверенных людей по предварительному телефонному звонку. Казино работало в течение двух месяцев, пресекли незаконный бизнес следователи и полицейские. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

Во время обысков в помещении нашли и изъяли 14 игровых автоматов. Следователи возбудили уголовное дело и собирают доказательства. Подозреваемый волгоградец был задержан.