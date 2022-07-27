На видео попал момент массовой аварии в Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Михайловке 26 июля произошла массовая авария с участием трех автомобилей. Момент ДТП попал на камеру видеорегистратора, установленного в одной из машин. В 17.16 на улице Оборонной 54-летняя женщина за рулем «Nissan X-Trail» проехала перекресток на красный свет и протаранила «Opel Astra». От удара немецкая легковушка отлетела в стоящую на светофоре «Kia», в которой и был установлен видеорегистратор, и перевернулась на крышу. В аварии пострадали 3 человека, в том числе 2 ребенка, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Травмы получили 35-летняя пассажирка «Opel» и 7-летний и 10-летний мальчики, которые были в «Kia». Их госпитализировали в больницу. Полицейские установили, что дети ехали без специальных кресел и ремней безопасности.