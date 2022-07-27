Волгоградский фермер раскритиковал идею ФСИН заменить IKEA товарами из колоний

ФСИН изъявила желание заменить товары из IKEA Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ФСИН России предложила один из вариантов замены товаров из IKEA. Вместо них жителям страны могут начать продавать изделия, которые выполняют в колониях заключенные. Свое мнение на такое импортозамещение высказал волгоградский фермер Андрей Прошаков. В своем телеграм-канале он написал, что многие из его поколения помнят с детства изделия таких мастеров. Но он не понимает, кому сейчас нужны ручки ножей из плексигласа, набалдашник для ручки переключения скоростей с русалкой или розой, нарды, хлебницы и казачьи шашки из тюрем.

- Понятно же, чтобы сделать современное и нужное, нужно хотя бы современное оборудование. А его нет не то что на зонах, его и на воле нету. А так да, труд дешевый, - считает Андрей Прошаков.

Фермер отмечает, что и у горожан и селян размер зарплат также не велик. Кроме того, нет производственной базы. Предприятия, которые работали несколько десятилетий назад, теперь закрыты или разобраны на металл.

- Все же заменить импорт - это уж слишком. А вот взять курс на экспорт можно. Например, марочку (носовой платок), смаклеванную лично Навальным, или военную униформу от Яшина* или Кара-Мурзы не стыдно и с международного аукциона продать, - добавил волгоградский фермер.

Напомним, предложение о замене товаров IKEA изделиями из колоний высказали представители ФСИН Свердловской области. Также они высказали уверенность, что трудовая деятельность заключенных в исправительных учреждениях заменит и другие ушедшие из России компании.

*Включен в реестр иноагентов.