На улице Триумфальной в Волгограде появится новый асфальт и тротуары

Фронт работ у дорожников большой. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В этом году в Волгограде ремонта дождались порядка 70 улиц в городе. Среди них – Триумфальная на Красном. Этот примыкающий ко Второй Продольной проезд с высоким трафиком ведет ко многим многоэтажкам Краснооткябрьского района, и в последние годы состояние улицы возмущало волгоградских водителей. Мучения позади, подрядчик приступил к восстановлению дороги.

Повезло и пешеходам – власти про них не забыли, и вместе с новым асфальтом на улице появятся и новые тротуарные дорожки. Всего здесь восстановят порядка 400 метров дороги. Из-за ремонта движение по улице Триумфальной временно ограничено, водителям и жильцам приходится искать альтернативные пути.

Улица дождалась ремонта благодаря проекту «Безопасные и качественные дороги» и активности жильцов, которые жаловались на убитые дороги в мэрию.

Уже скоро здесь заменят свыше 14 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, 4 тысячи квадратных метров асфальта на тротуарах и почти 2 тысячи погонных метров бордюров. Весь старый асфальт подрядчик срежет, и уложит два новых слоя высотой около 10 сантиметров. На соответствие покрытия всем нормам проверят в лаборатории заказчика работ. Всего в районе в этом году приведут в порядок 6 дорог, проезды уже строят в поселке Металлургов, на улицах Варшавской и Качалова.