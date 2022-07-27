Мэрия Волгограда ищет подрядчика для закупки оборудования в новую школу №117

Школе требуется оборудование для кабинета труда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году новая школа №117 в Красноармейском районе Волгограда примет учеников. Образовательное учреждение достроили, но пока не полностью оборудовали. Мэрия города-героя объявила аукцион – ищут подрядчика, который закупит слесарные, столярные приспособления, а также остальное оборудование для класса технологи. Времени осталось не так много. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации, поэтому заявки принимают до 3 августа.

- В новой школе предусмотрены 40 классов, многофункциональные спортивные залы, школьный деловой центр, актовый зал, библиотека, лингафонные кабинеты, профильные мастерские и лаборатории, а также пищеблок, -добавили в администрации.

Отметим, что это третья новая школа, построенная за последние годы в Волгограде.