В Волгограде скончался бывший ректор физкультурной академии Анатолий Сучилин

Фото: Волгоградская государственная академия физической культуры

В Волгограде 26 июля не стало бывшего ректора Волгоградской государственной академии физической культуры Анатолия Сучилина. Печальную новость сообщили в вузе. Уроженцу Сталинграда было 86 лет.

Анатолий Сучилин в детстве занимался футболом и начал спортивную карьеру. Он выступал за сталинградские «Торпедо» и «Трактор», за волжскую «Энергию». После футбольной карьеры он стал работать в местном институте физкультуры. Анатолий Сучилин был преподавателем и заведующим кафедры футбола, а также проректором по научной работе. В 1988 году его выбрали на должность ректора вуза. Он возглавлял его в течение 16 лет. При Анатолии Александровиче учебное заведение получило статус академии.

- Анатолий Сучилин являлся признанным специалистом в области теории и методики футбола, а также в области олимпийского образования. Опубликовал более 200 научных и учебно-методических работ, - отметили во ВГАФКе.

За свои заслуги Анатолий Сучилин был удостоен многих наград и званий. Он стал академиком Международной академии наук педагогического образования и Академии менеджмента в образовании и культуре, дважды лауреатом премии Олимпийского комитета России. Ему вручали благодарность президента Российской Федерации за вклад в подготовку олимпийцев, орден Дружбы.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным, близким и коллегам Анатолия Сучилина.