Волгоградцев предупредили об опасном сливочном масле от фирмы-фантома

Роспотребнадзор просит покупателей сообщать о фактах реализации продукта Фото: Олег УКЛАДОВ

Сотрудники Роспотребнадзора по Волгоградской области нашли на прилавках магазинов опасное сливочное масло, которое якобы производит ЗАО «Вологодский мясокомбинат». Инспекторы проверили организацию и выяснили, что фактическому адресу, где должны изготавливать продукт, находится многоквартирный деревянный дом. Никаких следов производства. Пришли к выводу, что это фирма-фантом, а товар на самом деле делают в другом месте. вполне вероятно, что с многочисленными нарушениями.

Речь о продукте «Вкусная сказка» (жирность 82,5%) от производителя из Вологды. Если вы увидели такой товар на прилавках, сообщите об этом в Роспотребнадзор по «горячей линии» +7 (8442) 24-36-30) для принятия мер реагирования.