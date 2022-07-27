В Волгограде обещают дожди и грозы вечером 27 июля

Зонтик пригодится и от солнца, и от дождя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области продолжается тропическая погода. Днем жара, а вечером ливни. 27 июля синоптики Гидрометцентра обещают в Волгограде после 6 вечера дожди и грозы. Температура воздуха днем поднимется до +31 градуса. Порывы ветра будут достигать 11 метров в секунду. Правда, сегодня шторма ждать не стоит. До этого МЧС по Волгоградской области несколько дней давало предупреждение о плохих погодных условиях.

В ближайшие несколько дней будет также жарко, как сегодня. Столбик термометра в тени не поднимется выше 33 градусов. Ночные температуры опустятся не ниже +19. Дождь обещают только на 28 июля, потом будет солнечно.