Новый завод под Волгоградом будет производить огурчики «Дядя Ваня»

Фото: Администрация Волгоградской области

В Волгоградской области заработал новый консервный комбинат «Ахтуба». Инвестиционный проект стоимостью 3,6 миллиарда рублей при государственной поддержке был реализован за 2 года. Консервный завод в Волжском – один из самых крупных в России и Европе, отметил во время визита на производство 27 июля губернатор Андрей Бочаров. Предприятие будет выпускать консервированные огурчики, салаты и закуски компании «Дядя Ваня». Мощность составит до 100 миллионов банок консервов в год.

- С компанией «Дядя Ваня» мы сотрудничаем на конструктивной основе. Всего за два года реализованы серьезные планы. Проект имеет большое продолжение. Мы уже обсуждаем запуск дополнительных линий, - заявил губернатор Волгоградской области.

Комбинат был построен в чистом поле, он находится рядом с районами, которые являются лидерами по производству овощей. Использоваться будут как собственные овощи компании, там и фермерские. В год будет перерабатываться 40 тысяч тонн продукции. Первая партия консервов будет готова в третьем квартале 2022 года. Большую часть овощей будут перерабатывать сразу, 20% из них отправят на хранение в 14 подземных бункеров. Волгоградские консервы будут продаваться по России и направляться за рубеж. На комбинате создано 500 рабочих мест.