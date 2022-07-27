Волгоградцам предлагают работу в конной полиции с зарплатой от 30 тысяч рублей

Кандидатам предлагают от 30 тысяч рублей. Фото: Андрей АБРАМОВ

Для жителей Волгограда, которые хотят связать свою жизнь со службой в МВД, открыли ряд вакансий. В ППС требуются полицейские, водители, кинологи и кавалеристы. Для работы в конной полиции, конечно, требуются навыки верховой езды.

Для всех требования очень простые. Гражданство РФ, возраст до 35 лет, срочная служба, хорошее здоровье (категория А), образование от среднего полного, водительские права, образование кинолога и умение ездить верхом.

Средняя зарплата – от 30 тысяч рублей. Кандидатам обещают отпуск 38 дней, льготы, бесплатное обучение в вузах МВД.

Обращаться по адресу: улица Рокоссовского д.8, (вход с торца). Телефон: 36-86-88, 93-75-65, 8-999-744-20-88.