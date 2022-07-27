В Волгограде фирма взяла аванс за капремонт домов, но работу не сдала

Деньги компания тоже не вернула. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Фирма ООО «Строй-Инвест» попала в реестр недобросовестных подрядчиков. На этом настаивал региональный Фонд капремонта, а Волгоградский УФАС поддержал. Дело в том, что компания выиграла тендер на ремонт 6 домов в Волгограде в 2021 году. С ней заключили 4 договора. Срок им был до октября. Но ни в октябре, ни даже в феврале объекты не сдали. Проблема в том, что компании выделили аванс размером 12 миллионов рублей. Но и их фирма не вернула. В полном объеме капремонт не сдан ни по одному дому.

- Комиссия УФАС, изучив представленные документы и выслушав доводы сторон, приняла решение о включении сведений о ООО «Строй-Инвест» в реестр недобросовестных подрядных организаций по всем четырем обращениям, - пояснили в ведомстве.