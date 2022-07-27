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Происшествия27 июля 2022 7:02

Под Волгоградом мужчина умер за рулем автомобиля

Неуправляемая машина снесла скутер
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Причина смерти водителя устанавливается

Причина смерти водителя устанавливается

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области 26 июля водитель умер за рулем автомобиля. Трагедия произошла в хуторе Калиновский Киквидзенского района. 55-летний мужчина скончался за рулем «Нивы», после чего неуправляемая машина выехала на встречную полосу и врезалась в стоящий на обочине скутер с 61-летним мужчиной. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Водителя скутера госпитализировали в больницу с телесными повреждениями. Устанавливается, что стало причиной смерти водителя отечественного внедорожника.