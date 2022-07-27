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Происшествия27 июля 2022 6:58

В Волгограде подтвердили обвинительный приговор виновникам взрыва на АГЗС

Решение суда вступило в законную силу
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Во время взрыв погиб пожарный.

Во время взрыв погиб пожарный.

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Волгоградский областной суд рассмотрел апелляцию по делу о взрыве на АГЗС в августе 2020 года. Обвиняемые – два работника заправки - свою вину не признали и требовали пересмотра дела. Но инстанция оставила в силе решение в силе. 1 год и 8 месяцев лишения свободы в колонии-поселении для наполнителя баллонов Алексея Власова и 2 года и шесть месяцев колонии поселения для начальника участка АГЗС №12 Егора Васильева. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре Волгоградской области, приговор вступил в законную силу.

Напомним, взрыв произошел во время слива сжиженного углеводородного газа из автоцистерны в подземную емкость. В результате ЧП погиб пожарный, который приехал на вызов, еще 11 человек получили травмы и ожоги различной степени тяжести.