Под Волгоградом пес ждет умершую хозяйку у подъезда

Скульптура Хатико, который ждет хозяина. Символ верности и преданности. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители города Камышин Волгоградской области поделились грустной историей. Не так давно женщина, проживавшая в одной из квартир дома №6А на улице Терешковой, умерла. Но у нее остался пес. Животное в итоге оказалось на улице. Верный друг до сих пор сидит у подъезда, заходит в многоэтажку и ждет, что его впустят домой.

- Неравнодушные люди подкармливают, очень его жалко, вдруг найдётся человек, который готов приютить его к себе, - переживают жители Камышина.

Пес очень спокойный, добрый и верный. По всем вопросам обращаться по указанному адресу (информация по ссылке).