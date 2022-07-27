На окраине Волгограда построят спортивную площадку

Проект спортплощадки. Кадр с закупочной документации на портале госзакупок.

Мэрия Волгограда объявила аукцион для выбора подрядчика строительства спортивной площадки в Советском районе. Зона для занятий спорта появится на окраине города – у ДК поселка Горьковский. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал госзакупок, начальная цена торгов составляет 15 миллионов 72 тысячи рублей. Победитель аукциона построит многофункциональную спортивную площадку для игры в мини-футбол, баскетбол, волейбол площадью 800 квадратных метров, а также зоны для воркаута и уличных тренажеров.

Как рассказали в администрации Волгограда, на площадке будет уложено специальное травмобезопасное покрытие, сделают освещение. Также подрядчику предстоит благоустроить прилегающую территорию. Контракт предусматривает мощение тротуарных дорожек плиткой, укладку рулонного газона, для которого появится поливочный водопровод. У спортплощадки сделают парковку.