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Общество27 июля 2022 6:23

Арбузный фестиваль в Камышине в числе претендентов на премию Russian Traveler Awards

За него можно проголосовать на сайте издания
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА

Арбузный фестиваль в Камышине давно стал одним из ярких мероприятий Волгоградской области. На него приходят не только камышане, но едут из других районов и городов. Интернет-журнал Russian Traveler по заявке администрации региона включил его в число претендентов на звание главного фестиваля страны. Конкуренция очень высока, тем более, участники все яркие и интересные. Например, Дикая Мята в Тульской области, Чудо света в Санкт-Петербурге, Пир на Волге в Ярославской области, «Сыр.Пир. Мир» в Московской области. Всего 27 номанантов. Продлится конкурс до осени. Так что можно проголосовать за нашего участника на сайте журнала про путешествия.

Напомним, фестиваль «Зело отменный плод!» пройдет в Камышине с 26 по 28 августа. В программе конкурсы костюмов, арбузов, песни и пляски. Но в этот раз не будет костюмированного шествия.