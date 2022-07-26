В Волгограде ФСБ пресекла хищение топлива для нужд Минобороны на 8 млн

В схеме были задействованы и частные АЗС. Фото из архива "КП".

В Волгограде 26 июля осудили участников преступной группировки, которые воровали топливо для котельных военных городков, причинив ущерб Министерству обороны на 8 миллионов рублей. Остановить эту деятельность удалось сотрудникам УФСБ по Южному военному округу.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в ФСБ России, сотрудники органов безопасности получили информацию о том, что в котельных военных городков выявлены недопоставки дизельного топлива. Кроме того, на бумаге и в отчетах все было в порядке – топливо получали и списывали. На деле все было по-другому, а документы оказались фиктивными. Экспертизы показали, что помимо недопоставок, топливо зачастую подменяли, привозили несоответствующие ГОСТу некондиционные ГСМ. Все это закупалось по госконтракту.

- Установлено, что некондиционное топливо отправлялось в котельную, а похищенные ГСМ реализовывались через частные АЗС в Волгограде, - выяснили сотрудники ФСБ. Такая же схема работала и на объектах Минобороны Астраханской области.

Всех участников преступной схемы вычислили, и уже осудили.

- Приговором Дзержинского районного суда участники преступной группы признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. - 46-летнему К.О. и 49-летнему К.С. назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, 39-летнему П.В. – 1,5 года лишения свободы условно, 47-летнему С.И. – штраф в размере 450 тыс. рублей.

Несогласные с решением суда еще могут обжаловать приговор – пока он не вступил в законную силу.