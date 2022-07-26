В трех районах Волгограда отключат свет 27 июля

На время ремонтных работ потребители останутся без света.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Энергетики ежедневно проводят работы на электросетях, которые невозможно выполнить без отключения электроэнергии. 27 июля не исключение. Как сообщает компания Россети Юг – Волгоградэнерго, в среду в трех районах Волгограда запланированы ремонтные работы, поэтому волгоградцам стоит заранее посмотреть список домов, чтобы не было сюрпризов. Свет отключат в 9 часов утра. Кому-то его вернут в 16.00, кому-то в 17.00
В центре Волгограда обесточат улицы Васильсурскую, Городнянскую, Кубанскую. Света не будет с 9.00 до 17.00. В Дзержинском районе в это же время не будет электричества по адресам: ул. Новорядская, 60-66, 41-45 и ул. Больничная, 31, 34.
Но самые глобальные отключения электроэнергии ждут Кировский район. Там останутся при свечах сотни людей.
Кировский район
С 9.00 до 17.00
ул. Генерала Апанасенко, 5-27, 4-18,
ул. Красных Партизан, 1-23, 2-26,
ул. Кленовая, 2-18,
пер. Кленовый, 3а-5а, 2а-8,
пер. Генерала Апанасенко, 1-11, 2-12,
ул. Лескова-I, 15а-43, 8-26а,
ул. Колосовая, 3, ул. Лавровая, 11-35, 14-66,
ул. Бурятская, 3-7, 2а,
ул. 26 Июня, 1-7, 2-8,
ул. Добролюбова, 33-45,
ул. Молодежная, 1-3, 2,
ул. Астраханская, 51,
ул. Декабристов, 8.
С 9.00 до 16.00
ул. Красноозерная, 23-43, 28-56,
ул. Катальповая, 51-57а,
ул. Шелковичная, 25-37,
пер. Катальповый, 1-11, 4-10а.
ул. Клайпедская, 3-23, 4-16,
ул. Композитора Гурилева, 2-44, 17а-19, 66,
ул. Лейтенанта Лукина, 5-41.