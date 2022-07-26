В трех районах Волгограда отключат свет 27 июля

На время ремонтных работ потребители останутся без света. Фото: Олег УКЛАДОВ

Энергетики ежедневно проводят работы на электросетях, которые невозможно выполнить без отключения электроэнергии. 27 июля не исключение. Как сообщает компания Россети Юг – Волгоградэнерго, в среду в трех районах Волгограда запланированы ремонтные работы, поэтому волгоградцам стоит заранее посмотреть список домов, чтобы не было сюрпризов. Свет отключат в 9 часов утра. Кому-то его вернут в 16.00, кому-то в 17.00

В центре Волгограда обесточат улицы Васильсурскую, Городнянскую, Кубанскую. Света не будет с 9.00 до 17.00. В Дзержинском районе в это же время не будет электричества по адресам: ул. Новорядская, 60-66, 41-45 и ул. Больничная, 31, 34.

Но самые глобальные отключения электроэнергии ждут Кировский район. Там останутся при свечах сотни людей.

Кировский район

С 9.00 до 17.00

ул. Генерала Апанасенко, 5-27, 4-18,

ул. Красных Партизан, 1-23, 2-26,

ул. Кленовая, 2-18,

пер. Кленовый, 3а-5а, 2а-8,

пер. Генерала Апанасенко, 1-11, 2-12,

ул. Лескова-I, 15а-43, 8-26а,

ул. Колосовая, 3, ул. Лавровая, 11-35, 14-66,

ул. Бурятская, 3-7, 2а,

ул. 26 Июня, 1-7, 2-8,

ул. Добролюбова, 33-45,

ул. Молодежная, 1-3, 2,

ул. Астраханская, 51,

ул. Декабристов, 8.

С 9.00 до 16.00

ул. Красноозерная, 23-43, 28-56,

ул. Катальповая, 51-57а,

ул. Шелковичная, 25-37,

пер. Катальповый, 1-11, 4-10а.

ул. Клайпедская, 3-23, 4-16,

ул. Композитора Гурилева, 2-44, 17а-19, 66,

ул. Лейтенанта Лукина, 5-41.