В Волжском камеры видеонаблюдения сняли поджог «Лексуса»

Пожар возник в третьем часу ночи Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Прошлой ночью пожар вспыхнул в одном из дворов Волжского. Огнем была охвачена припаркованная иномарка по адресу улица Мира, 131. Момент пожара запечатлела камера видеонаблюдения. По записи видно, что ЧП произошло могло произойти из-за поджога. Человек подошел к дорогостоящей иномарке «Lexus IS250», а затем она начала гореть. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило 26 июля в 2.25. Автомобиль горел на площади 10 квадратных метров.

Рядом стоял внедорожник «Hyundai Santa Fe», на него также перебросился огонь, и все же он пострадал не так, как «Lexus». Сотрудники МЧС потушили пожар в 2.42. Погибших и пострадавших нет. А возможного поджигателя пока не нашли. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства ночного пожара в Волжском.