Под Волгоградом семье погибшего на Украине майора вручили орден Мужества. Фото: администрация.

Орден Мужества посмертно вручили семье погибшего на Украине майора Сергея Резниченко из Волгоградской области. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в администрации Николаевского района. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Будущий военнослужащий родился в селе Политотдельском в многодетной семье. Он был самым младшим и уже с детства мечтал случить в армии. Его мечта сбылась – Сергей поступил в Рязанское военное автомобильное училище. Получил диплом, вернулся домой, в 2012 году женился на Снежане. У них родился сын. После службы в Волгограде перевелся в Чечню. Там добился больших успехов – получил звание майора, в 31 год его назначили начальником штаба батальона.

Фото: администрация Николаевского района.

- Сослуживцы говорят о нем как о человеке слова, настоящем офицере, преданном воинскому долгу. К службе Сергей относился серьезно и трепетно. Свою работу выполнял на совесть, за что его ценили и уважали. Будучи начальником полигона, Сергей восстановил его и сделал образцовым. Говорил: «Хочу стать генералом!», - рассказали в администрации.

Сергей принял участие в СВО на Украине. Его командир был смертельно ранен в бою под Энергодаром. Майор Резниченко продолжил атаку, взял командование на себя. В него попал снайпер. Сейчас солдаты батальона продолжают борьбу с националистами.

Награду вручили супруге и сыну погибшего.