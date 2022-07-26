В Волгограде инструктору картинга грозит 6 лет тюрьмы за травму головы у школьницы

Материалы уголовного дела направлены в суд Фото: Алексей ФОКИН

В Волгограде направили в суд материалы уголовного дела на инструктора картинга. Его обвиняют в причинении вреда здоровью 8-летней девочки. 16 сентября 2021 года волгоградская семья решила покататься на картинге в Тракторозаводском районе. 25-летний инструктор не рассказал отцу и его дочке правила техники безопасности, а также не выдал шлемы и защитную экипировку. Они начали кататься на карте. В этот же момент инструктор пытался убрать с трассы другой неисправный микроавтомобиль и врезался в карт с мужчиной и его дочкой. Об этом сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Девочка серьезно пострадала. Она получила тяжелую черепно-мозговую травму и многочисленные переломы, ее увезли в больницу. Сейчас здоровью и жизни школьницы ничего не угрожает. Инструктор картинга вину не признает. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Материалы уголовного дела были направлены в Тракторозаводский районный суд. Волгоградцу может грозить до 6 лет тюрьмы.