Под Волгоградом студентам-сиротам не проиндексировали выплаты на обучение

Прокуратура добилась перерасчета. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Камышинского района через суд защитила права четырех студентов из числа детей-сирот, которым не проиндексировали социальные выплаты на обучение. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной прокуратуры, во время проверки сотрудники надзорного ведомства нашли грубые нарушения.

Согласно приказу комитета образования, дети-сироты имеют право на стипендии, а также компенсацию трат на одежду, обувь и прочее. В 2022 году эти выплаты увеличили, но камышинским студентам не сделали перерасчет, фактически не доплатив 90 тысяч рублей.

- В адрес директора филиала ВУЗа внесено представление об устранении выявленных нарушений, по результатам рассмотрения которого студентам произведен перерасчет и дополнительно выплачено более 90 тыс. рублей, - сообщили в прокуратуре.