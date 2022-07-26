Волгоградский губернатор провел совещание в Сурском сквере

Сурский сквер должны начать благоустраивать в 2023 году Фото: Екатерина СИМОХИНА

Сурский парк в самом центре Волгограда уже долгие годы находится в заброшенном состоянии. Его вид не привлекает горожан для прогулок. При этом привести в порядок Сурский парк планируется. 26 июля там выездное совещание провел губернатор Андрей Бочаров. Он встретился со специалистами центра «ВЯЗ», скульптором Сергеем Щербаковым и молодыми архитекторами, с которыми обсудил концепцию обновления территории.

- Сурский сквер — в числе городских пространств, которые изменят свой облик, объединив историческое наследие и современные подходы к благоустройству, - рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области.

Центр "ВЯЗ" ранее уже предлагал проект благоустройства Фото: Екатерина СИМОХИНА

Ранее свои идеи по благоустройству Сурского сквера уже предлагали молодые архитекторы и центр «ВЯЗ». Концепция его обновления уже неоднократно обсуждалась, в том числе, с участием губернатора.

Весной Сурский сквер участвовал в рейтинговом голосовании, волгоградцы выбирали общественные территории, которые необходимо привести в порядок в первую очередь. Парк вдоль улицы Краснознаменской оказался в числе победителей. Его должны начать благоустраивать по национальному проекту «Жилье и городская среда» в 2023 году.