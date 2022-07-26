Волгоградский приют предлагает бесплатно стерилизовать домашних собак

Фото: приют Дино.

Волгоградский приют «Дино» при поддержке президентских грантов планирует бесплатно стерилизовать 2000 домашних животных. Владельцы собак знают, что в частных клиниках такая услуга стоит недешево, а в отдаленных селах нередко отсутствует возможность провести подобную процедуру. Поэтому волонтёры предлагают поучаствовать в проекте «Помогаем быть ответственным».

- Программа бесплатной стерилизации доступна для социально незащищённых слоёв населения. Для работающих сельчан доступна льготная стерилизация (от 500 рублей) на основе софинансирования, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Дино».

Это выездная стерилизация, поэтому ветеринары готовы приехать в любой населенный пункт.

Телефон для записи: 8-937-705-64-60.