На Волгоград Арене пройдет фестиваль еды и вина

Гастрономический фестиваль - это очень вкусно. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В субботу, 30 июля волгоградцев приглашают на площадку «Волгоград Арены». На этот раз не смотреть футбол, а есть сыр и пить вино. Здесь пройдет большой фестиваль еды и виноделия Волга-Дон Агро Фест.

К 11.00 приглашают всех желающих на аграрную часть фестиваля. Вход на площадку свободный. Здесь можно будет купить и попробовать крафтовый сыр, трехцветное сало, рыбу, конфеты, сладости и консервы собственного производства местных сельхозпроизводителей. Обещают даже стейки из мраморной говядины и копченые перепелки. Все это – под песни местных коллективов. Так что на ярмарке будет весело.

Еще веселее должно быть на второй площадке, работа которой начнется в полдень. Правда, вход на винный фестиваль по билетам, они стоят 1500 рублей. Все мастер-классы от виноделов тоже за деньги: 750 рублей каждый. Кстати, представлены будут стенды не только волгоградских виноделов, но и производителей вина из других регионов России.

На стойках Туристского информационного центра Волгоградской области можно будет узнать об экскурсиях по нашему краю, которые будут интересны не только приезжим туристам, но и самим волгоградцам. Также можно будет узнать все о местных необычных сувенирах: если вы ломаете голову, что привезти друзьям и близким из Волгограда.