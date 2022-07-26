В Волгограде коршун с перебитым крылом прилетел к людям за помощью

Фото: облкомприрода.

В Волгограде спасли европейского черного коршуна с перебитым крылом. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облкмприроды, на днях житель Кировского района заметил на участке частного дома раненую птицу. Хищник приблизился к людям, ища спасения. На место приехали экологи. Пришлось постараться, чтобы поймать перепуганного гостя.

Общими усилиями птицу посадили в клетку и отвезли в ветеринарную клинику, где специалисты оказали коршуну необходимую помощь. Крыло заживет.

- После лечения коршун будет направлен на реабилитацию в «Обитель птиц» – приют для пернатых в Волго-Ахтубинской пойме, -уточнили в облкмприроде.